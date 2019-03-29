New York Borsası Yükselişle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artışla 25.865,63 puan, Dow Jones endeksi yüzde 0,48 kazançla 2.828,94 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kazancıyla 7.726,66 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin piyasaları olumlu etkilediğini belirterek, Brexit'e yönelik bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylamalara odaklanıldığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:13 Kaynak: AA
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