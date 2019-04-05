Son Dakika Haberleri: New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

11 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York Borsası Yükselişle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,31 artışla 26.466,84 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 kazançla 2.886,42 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 7.914,30 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi ve küresel piyasalarda ekonomik yavaşlamaya yönelik endişelerin hafiflemesiyle New York borsasının pozitif seyrettiğini belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de mart tarım dışı istihdam 196 bin artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdamın 180 bin artması bekleniyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:59 Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi
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