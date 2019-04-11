New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.



Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 26.193,07 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.891,52 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 7.796,24 puan seviyelerinde seyrediyor.



Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle New York borsasının pozitif seyrettiğini belirtti.



Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



ABD'de ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık da yüzde 1,9 artış kaydetmesi bekleniyordu. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 196 bin artarak 1969 yılından bu yana ilk defa 200 bin seviyesinin altına geriledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber

ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil

McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı

Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor