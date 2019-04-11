New York Borsası Yükselişle Açıldı
54 dakika önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 26.193,07 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.891,52 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 7.796,24 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle New York borsasının pozitif seyrettiğini belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık da yüzde 1,9 artış kaydetmesi bekleniyordu. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 196 bin artarak 1969 yılından bu yana ilk defa 200 bin seviyesinin altına geriledi.
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