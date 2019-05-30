Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

31 dakika önce

New York borsası güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]
New York borsası güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 25.163,42 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.790,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 7.574,19 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin hafiflemesiyle pay piyasalarında yükselişlerin görüldüğünü belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre ABD'de 1. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 3,1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:44 Kaynak: AA
Dow Jones, New York, Ekonomi
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