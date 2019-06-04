Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

47 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,89 artışla 25.041,15 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,06 değer kazancıyla 2.773,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 artışla 7.415,77 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Ekonomi
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