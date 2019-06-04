New York borsası yükselişle açıldı
47 dakika önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:40 Kaynak: AA
borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,89 artışla 25.041,15 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,06 değer kazancıyla 2.773,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 artışla 7.415,77 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD
ve Çin
arasında devam eden ticaret müzakerelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.
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