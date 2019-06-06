Son Dakika Haberleri: New York borsası, yükselişle açıldı
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New York borsası, yükselişle açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, yükselişle açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 25.583,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 2.827,35 puan ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.592,98 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Dow Jones, New York, Ekonomi
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