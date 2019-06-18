Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

47 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 artışla 26.245,22 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 kazançla 2.906,05 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 7.914,42 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak faiz toplantısında yetkililerin faiz indirimi konusunu tartışmasının beklendiğini belirterek, bu kapsamda tutanaklarda yer alan ifadeler ile Fed Başkanı Jerome Powell'in değerlendirmelerinin ipucu vermesi açısından önemli olacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Fed, Dow Jones, New York, Ekonomi
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