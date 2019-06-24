Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 26.791,52 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 kazançla 2.953,17 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.040,69 puan seviyelerinde seyrediyor.
28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önemli olacağı yeni haftada, ABD- İran arasındaki gelişmeler ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edecek.
Zirveye ilişkin en kritik görüşme ise ticaret savaşı belirsizliğine yön verecek olması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Dow Jones, New York, Ekonomi
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