Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 26.551,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 kazançla 2.923,33 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 7.942,97 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, yarın Japonya'da başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD ile Çin liderleri arasında gerçekleşecek ticaret müzakerelerine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 1. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 3,1 arttı. Beklentiler büyümenin yüzde 3,2 artış kaydetmesi yönündeydi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:49 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
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