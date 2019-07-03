Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artışla 26.840,79 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kazançla 2.979,52 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 8.127,64 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de haziran ADP özel sektör istihdamı 102 bin artmasına karşın beklentileri karşılayamadı. Beklenti, ADP özel sektör istihdamının 140 bin artması yönündeydi.
Analistler, zayıf gelen veriden dolayı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faizlerde indirime gideceğine yönelik beklentilerin arttığını ve bunun New York borsasına pozitif yansıdığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:50 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
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