Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

New York borsası yükselişle açıldı

45 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artışla 26.089,82 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 2.883,98 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 primle 7.914,379 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin tedirginliklerin, ABD ve Çin tarafından gelen açıklamalarla azaldığını belirterek, buna bağlı olarak pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.
Bugün saat 17.00'de ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin, yatırımcılardaki risk iştahına işaret ettiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Kavakçı'nın, İBB'de işe girdiği gün ABD'ye doktoraya gönderildiği öne sürüldü
Hollywood aktörü Danny Trejo, ters dönen araçta sıkışan bebeği kurtardı Türkiye ve ABD'nin "güvenli bölge" anlaşmasına Esad rejiminden tepki 2 yaşındaki bebek araçta aşırı sıcaktan hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:32:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]