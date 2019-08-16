Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

New York borsası yükselişle açıldı

3 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini yumuşatması ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,50 kazançla 25.707,62 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 artışla 2.872,59 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 primle 7,844,328 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün ABD'de açıklanan temmuz inşaat izinleri verilerinin beklenenin üzerinde arttığını bildiren analistler, konut başlangıçları verilerinin ise beklenenin altında geldiğini aktardı.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil'in başı çetelerle dertte! ABD basını duyurdu
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]