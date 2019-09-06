Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

40 dakika önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 26.778,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kazançla 2.979,25 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.125,58 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de ağustos tarım dışı istihdam 130 bin ile 3 ayın en düşük artışını gerçekleştirdi.

Analistler, kötü gelen tarım dışı istihdam verisine karşın New York borsasının pozitif seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tekrar faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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