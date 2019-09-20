Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

New York borsası yükselişle açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 27.144,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 3.011,94 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 8.189,67 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yardımcı müzakerecilerin iki aydan bu yana ilk defa bir araya geldiğine dair haberler, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin faiz indirimleri konusunda yaptığı olumlu açıklamaların New York borsasının yükselmesine katkı sağladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik
ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz Son Dakika: ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]