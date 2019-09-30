Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

8 dakika önce

New York borsası, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 26.894,32 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.969,23 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 primle 7.959,621 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin taraflardan gelen karışık sinyallere karşın piyasalardaki iyimserliğin korunduğunu belirterek, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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