Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

New York borsası yükselişle açıldı

2 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 26.287,11 puan, S&P endeksi yüzde 0,31 kazançla 2.919,64 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kazancıyla 7.906,48 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam 136 binle beklentileri karşılayamadı. Beklentiler tarım dışı istihdamın 145 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ülkede, işsizlik oranı ise yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisiyle ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi konusunda bir alan açtığını belirtti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması
Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 19:02:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]