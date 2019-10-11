New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,10 artışla 26.789,16 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 kazançla 2.970,69 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.052,10 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da başlayan ticaret müzakerelerine ilişkin yetkililerden gelen açıklamalarla oluşan iyimserlik ve Brexit kördüğümünün çözülebileceğine yönelik beklentiler küresel risk iştahının artmasını sağladı.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ithalat fiyat endeksi aylık yüzde 0,2 artarak beklentileri karşıladı.

Analistler, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.