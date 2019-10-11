Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

2 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,10 artışla 26.789,16 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 kazançla 2.970,69 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.052,10 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da başlayan ticaret müzakerelerine ilişkin yetkililerden gelen açıklamalarla oluşan iyimserlik ve Brexit kördüğümünün çözülebileceğine yönelik beklentiler küresel risk iştahının artmasını sağladı.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ithalat fiyat endeksi aylık yüzde 0,2 artarak beklentileri karşıladı.

Analistler, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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