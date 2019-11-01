Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

7 saat önce

New York borsası, beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ardından güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artışla 27.192,95 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 3.053,35 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 8.340,70 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ekim tarım dışı istihdam 128 bin ile beklentileri aştı. Beklentiler, tarım dışı istihdamın 85 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD'de ayrıca eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam 136 binden bine 180 bine, ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam 168 binden 219 bine revize edildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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