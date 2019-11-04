Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

6 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.


Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,52 artışla 27.486,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 kazançla 3.082,66 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazancıyla 8.448,03 puan seviyelerinde seyrediyor.


Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti. Ticaret savaşlarına ilişkin iyimser havanın pay piyasalarındaki etkisinin sürdüğünü kaydeden analistler, konuya dair gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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