Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

6 saat önce

New York borsası, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 28.131,31 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kazançla 3.145,50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kazancıyla 8.669,42 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 3. çeyrek GSYH yıllık yüzde 2,1, kişisel tüketim yüzde 2,9 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti. Dayanıklı tüketim malları siparişleri ise beklentilerin aksine yüzde 0,6 artış kaydetti. Beklentiler, dayanıklı tüketim malları siparişlerinin yüzde 0,9 azalması yönündeydi.

Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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