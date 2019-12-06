Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

6 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,81 artışla 27.902,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 3.142,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 artarak 8.639,250 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanan ve beklentilerin oldukça üstünde gelen istihdam verileri sonrasında pay piyasalarının yükselişle açıldığını ifade etti. İşsizlik rakamlarının tekrar yaklaşık son 50 yılın en düşüğüne gerilediğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halkbank: "Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız"
Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi ABD'li model Gigi Hadid, yatakta verdiği üstsüz pozuyla gündem oldu ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]