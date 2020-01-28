New York borsası yükselişle açıldı
6 saat önce
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:40 Kaynak: AA
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,40 artışla 28.646,84 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 kazançla 3.261,77 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 değer kazancıyla 9.216,25 puan seviyelerinde seyrediyor.
Son Dakika Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi 15 Mart'ta yapılacak Uluslararası Tüketici Zirvesi için geri sayım başladı Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu