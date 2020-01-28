New York borsası yükselişle açıldı

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,40 artışla 28.646,84 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 kazançla 3.261,77 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 değer kazancıyla 9.216,25 puan seviyelerinde seyrediyor.

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