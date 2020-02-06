New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 29,388.58 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kazançla 3,346.50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 yükselişle 9,540.98 puandan işlem gördü.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, Çin'in ABD'den ithal ettiği ve birden fazla kalemi içeren yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe vergi indirimi yapacağına ilişkin haberler ve iyi gelen makroekonomik verilerin New York borsasını olumlu etkilediğini belirtti.