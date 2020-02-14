New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

7 saat önce

New York borsası, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 29.440,47 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 kazançla 3.378,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükselişle 9.728,90 puandan işlem gördü.

Analistler, endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, Çin hükümetinin, 6 Şubat'ta duyurduğu, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki ülke arasında varılan "birinci faz ticaret anlaşması" gereği vergi indirimi yapmaya yönelik kararının yürürlüğe girmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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