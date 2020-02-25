New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

7 saat önce

New York borsasında endeksler, salı gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsasında endeksler, salı gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 28.037,65 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 kazançla 3.241,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 yükselişle 9.301,20 puandan işlem gördü.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının ve ekonominin olumsuz etkileneceğine dair endişelerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamlamıştı. Pazartesi günü kapanışta, Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetmişti.

ABD'de bu sabah açıklanan verilere göre, S&P CaseShiller konut fiyat endeksi, 20 kentte Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 2,9, ülke genelinde ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

ABD Federal Konut Finansman Ajansı'nın verileri ise ülkedeki konut fiyatlarının 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttığını ortaya koydu.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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