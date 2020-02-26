New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

6 saat önce

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 27.159,46 puandan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kazançla 3.142,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle 9.011,55 puandan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, ABD Başkanı Donald Trump TSİ 02.00'da Kovid-19 ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Medyayı "piyasalarda panik yaratma" ile suçlayan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Beyaz Saray'da, bu konuda bugün 18.00'de (TSİ 02: 00) bir basın konferansı yapacağım. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) temsilcileri ve diğerleri orada olacak. Teşekkür ederim!" paylaşımında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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