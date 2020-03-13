New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı

7 saat önce

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınına ilişkin endişelerle dün yaşadığı tarihi kaybın ardından, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınına ilişkin endişelerle dün yaşadığı tarihi kaybın ardından, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 3,65 artışla 21.973,82 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 5,85 yükselişle 2.625,28 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 5,93 kazançla 7.610,39 puandan işlem gördü.

Kovid-19 endişelerinin etkili olduğu Amerikan borsasında, dün kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 10 düşüş göstermişti ve piyasalar 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat vekiller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Amerikan halkının üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla dün yeni bir tasarı sunmuştu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, salgınla mücadelede finansal ayağın büyük önem taşıdını vurgulamıştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir televizyon programında, söz konusu tasarıya yönelik Beyaz Saray ve Kongre'nin anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Mnuchin, ABD Merkez Bankası (Fed) ile birlikte çalışan yönetimin, işletmelerin sermayeye erişimi için agresif önlemler alacağını ve likiditenin sağlanacağını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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