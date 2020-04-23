New York borsası yükselişle açıldı

Endekslerdeki hafif yükselişte, hafta başında tarihi düşüşler gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanmanın sürmesi etkili oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.810,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.528,84 puandan işlem görmeye başladı.

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