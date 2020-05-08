New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 20,5 milyon kişi azalırken, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükseldi.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda rekor sevide düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisine rağmen yukarı yönlü hareket etti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.917,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükselişle 9.056,89 puandan işlem görmeye başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 23.837,21 puandan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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