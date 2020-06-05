New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de tarım dışı istihdam, mayısta 2,5 milyon kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 13,3'e geriledi. Beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının, mayısta yüzde 19,7 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyordu.

Endekslerdeki yükselişte, mayıs ayında beklenmedik bir şekilde artış gösteren istihdam verisi etkili oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 2,09 kazançla 3.177,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 yükselişle 9.712,17 puandan işlem görmeye başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,77 artışla 27.010,85 puandan işlem gördü.

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