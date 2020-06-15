New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) şirket tahvili almaya başlayacağını duyurmasının ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) şirket tahvili almaya başlayacağını duyurmasının ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 25.763,16 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,87 kazançla 3.067,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 yükselişle 9.726,02 puana çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şirket tahvili almaya başlayacağını duyurmasının ardından pozitif bir seyir izledi. Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı belirtilmişti. Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, haziranda eksi 0,2 değerine yükselerek piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak

Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak

Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek