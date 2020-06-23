New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 26.156,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.132,08 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74 artışla 10.131,37 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanışını kaydetti.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerin toparlanma göstermeye başlaması ve teknoloji hisselerinin değer kazanması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

Ayrıca, ABD'de yeni konut satışları da mayısta aylık yüzde 16,6 artışla 676 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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