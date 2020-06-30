New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,85 artışla 25.812,34 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,52 kazançla 3.099,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 yükselişle 10.058,76 puana çıktı.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişelerine rağmen kapanışta yükseliş kaydetti.

Böylece endeksler, bu yılın ikinci çeyreğini kazançla tamamladı. Dow Jones endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,8 yükselerek 1987'nin ilk çeyreğinden bu yana en iyi çeyreklik performansını kaydetti.

S&P 500 endeksi de aynı dönemde yüzde 19,9 değer kazandı ve 1998'in dördüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik artışı gösterdi.

Nasdaq endeksi ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30,6 yükselerek, 1999'dan bu yana en iyi çeyreklik performansını kaydetti.

Analistler, yatırımcıların ekonominin normalleşmesine ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi desteklemek için agresif adımlar atmaya devam edeceğine yönelik iyimser olduğunu bildirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 12,2 puan artarak 98,1 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Kovid-19 salgınının etkisiyle mart ve nisan ayında sert düşüşler kaydeden, mayıs ayında ise toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 91,8 olması yönündeydi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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