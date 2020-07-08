New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 26.067,28 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artışla 3.170,40 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,44 artışla 10.492,50 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelere rağmen endeksler, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle kapanışta pozitif bir seyir izledi. Apple, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.