New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haberlerin ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haberlerin ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, Dow Jones endeksi 360 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,44 artışla 26.075,30 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artışla 3.185,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,66 artışla 10.617,44 puana yükseldi.

Güne yatay seyirle başlayan endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik yürütülen çalışmalaradaki olumlu gelişmeler etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Amerikan ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın ölüm riskini yüzde 62 azalttığı belirlendi.

Ayrıca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ise aralık ayına kadar onaya hazır hale gelebileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:17 Kaynak: AA

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