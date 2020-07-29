New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puanlık değer kazandı ve yüzde 0,61 artışla 26.539,57 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,25 artarak 3.258,70 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kazançla 10.542,94 puana ulaştı. Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini 0-0,25 aralığında sabit tuttuğunu duyurdu. Fed'den yapılan açıklamada, keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdamda son aylarda bir miktar toparlanma olduğu ancak yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında seyrettiği ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:21

Kaynak: AA

Son Dakika

Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı

Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın

Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir

Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi

Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı