New York borsası yükselişle kapandı

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta beklentiyi geride bırakarak aylık 1,6 puan artışla 74,1 seviyesine çıktı. Bu dönemde yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ağustosta 72,8 değerini alması yönündeydi.

Makro ekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası stratejisine yönelik dün verdiği mesajlar piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü. Beklenenden iyi gelen makro ekonomik veriler de endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

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