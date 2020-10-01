New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,20 artışla 27.781,70 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 artarak 3.363 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kazançla 11.167,51 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, beklenenden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair umutlar etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in teşvik paketine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşeceğini ve anlaşma konusunda "umutlu" olduğunu bildirmesi piyasalarda pozitif bir etki yaratmıştı. Ancak New York borsasının kapanışına çok az bir süre kala Mnuchin ve Pelosi'nin görüşmesinden olumsu bir sonuç çıkmadığına ilişkin haberler basına yansıdı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, eylülde 749 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ayrıca, ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde daha önce öngörülenden az küçüldü. Buna göre, ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı. Revize edilen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verisine ilişkin piyasa beklentisi, ikinci çeyrekte yüzde 31,7 küçülmesi yönündeydi.

ABD'de GSYH'nin ikinci çeyrekte, temmuz ayında yayımlanan ilk öncü verilere göre yüzde 32,9, ağustosta yayımlanan ikinci tahminlere göre ise yüzde 31,7 daraldığı kaydedilmişti.

Ülkede bekleyen konut satışları ise ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 00:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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