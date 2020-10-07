New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

07.10.2020 23:27
New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,91 artışla 28.303,46 puana yükseldi

S&P 500 endeksi yüzde 1,67 artarak 3.416,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 11.364,60 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD Başkanı Donald Trump'ın hava yolu şirketlerine yönelik destek ile diğer ekonomik tedbirlere ilişkin dün yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan destek paketine yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Başkanlık seçimine kadar durduran Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ekonomik destek beklentilerine dair umutları yeniden yeşertti.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı. Bunların ikisi de CARES yasasında kullanılmayan fonlarla ödenecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ülkedeki vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasınca, 15-16 Eylül'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları açıklandı.

Mali destek vurgusunun öne çıktığı tutanaklar, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceğini ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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