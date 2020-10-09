New York Borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York Borsası yükselişle kapandı

09.10.2020 23:23
New York Borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York Borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York Borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 28.586,90 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artarak 3.477,44 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,39 kazançla 11.579,94 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin haber akışı etkili oldu.

ABD basınındaki haberlerde, Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York Borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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