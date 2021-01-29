New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

29.01.2021 00:31
New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,99 artışla 30.603 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 artarak 3.784,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 13.337,16 puana çıktı.

Amerikan borsasında endeksler, dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün pozitif bir seyir izledi.

Son iki haftada bazı hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklık ve sert yükselişlerin ardından bugün bu hisse senedi işlemlerine getirilen sınırlamalarla piyasalardaki tedirginlik azaldı.

ABD'de bir grup küçük yatırımcı, hedge fonların "kısa pozisyon" alarak kar ettiğini düşündükleri değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yapmıştı. Bu şirketlerden biri olan GameStop'un hisseleri son iki haftada yüzde 1000'in üzerinde değer kazanırken, son dönemde ilgi görmeyen telefon üreticileri Nokia ve BlackBerry ile sinema zinciri AMC'nin hisselerinde de kayda değer artış yaşanmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) piyasadaki olağan dışı hareketliliği izlediklerini bildirirken, hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, GameStop ve benzer şirketlerin hisselerinin alınmasına kısıtlama getirdi. Söz konusu kısıtlamanın ardından GameStop'ın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgınla mücadeleye yönelik destek paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, ekonomik destek paketinin geçirilmesine yönelik gelecek hafta çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasa beklentileriyle paralel yüzde 4 büyüdü. Ancak ülke ekonomisi, 2020 yılı genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 67 bin kişi azalarak 847 bine geriledi.

Ayrıca, ABD'li şirketlerin 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançoları da piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırımcı, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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