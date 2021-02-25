New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

25.02.2021 01:11
New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 420 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,35 artışla 31.961,86 puana yükselerek rekor kırdı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,14 artarak 3.925,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 yükselişle 13.597,97 puana çıktı.

Güne düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin artan endişeleri yatıştırıcı açıklamalarının etkisiyle yükseliş gösterdi.

Fed'in Para Politikası Raporu'na ilişkin salı günü Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde sunum yapan Powell, çarşamba günü de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunumuna devam etti.

Powell, burada yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasının 3 yıldan fazla sürebileceğini belirtti.

Ekonomi normale dönerken enflasyonun oynak olabileceğine işaret eden Powell, ancak enflasyonun yükselmesini beklemediğini, gerekirse Fed'in bununla mücadele edebilecek araçlara sahip olduğunu ifade etti.

Analistler, Powell'ın bu açıklamasını, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyesinde bırakmayı planladığı şeklinde yorumladı.

Powell, salı günü Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yaptığı sunumda da mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini vermişti. Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirten Powell, önemli bir ilerlemenin sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Enflasyon, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Alman sporcuların boykotu sonrası Katar, plaj voleybolcularının kıyafetlerine karışmama kararı aldı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz         
01:01
'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu         
23:08
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil         
22:36
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi         
19:15
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 01:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei