New York borsası yükselişle kapandı

Senatoda hafta sonu kabul edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, nihai oylama için Temsilciler Meclisinin gündemine geldi. Tasarının oylamasının çarşamba günü tamamlanarak ABD Başkanı Joe Biden 'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Ekonomik destek paketi iyimserliği de piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Pazartesi yüzde 1,61'e kadar tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, salı günü yüzde 1,52'ye kadar geriledi.

Tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki toparlanmayla Nasdaq endeksi 4 ayın en iyi performansını kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 3.875,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,69 artışla 13.073,83 puana yükseldi.

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