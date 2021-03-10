New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artışla 31.832,74 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 3.875,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,69 artışla 13.073,83 puana yükseldi.
Tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki toparlanmayla Nasdaq endeksi 4 ayın en iyi performansını kaydetti.
Pazartesi yüzde 1,61'e kadar tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, salı günü yüzde 1,52'ye kadar geriledi.
Ekonomik destek paketi iyimserliği de piyasalardaki pozitif havayı destekledi.
Senatoda hafta sonu kabul edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, nihai oylama için Temsilciler Meclisinin gündemine geldi. Tasarının oylamasının çarşamba günü tamamlanarak ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor.
Kaynak: AA
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