New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,83 artarak 34.798 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 4.359 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 artışla 14.632 puana yükseldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerle hafta başında sert kayıplar yaşayan endeksler, dün göstermeye başladıkları toparlanmayı bugün de sürdürdü.
Kovid-19 salgınında delta varyantına dair endişelere rağmen endekslerin izlediği pozitif seyirde, ABD'li şirketlerin beklenenden iyi gelen ikinci çeyrek bilançolarının ekonomik toparlanmaya ilişkin güveni desteklemesi etkili oldu.
Dün yüzde 1,13 seviyelerine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,29 civarında gerçekleşti.
Kaynak: AA
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