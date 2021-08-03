New York borsası yükselişle kapandı

Kovid-19 salgınının ekonomik görünümü yavaşlatacağına ilişkin endişelerle hafta başında yüzde 1,15 seviyelerine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 1,17 seviyelerinde dengelendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, haziranda yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Şirketlerin güçlü gelen bilançoları ile beklenenden iyi gelen ekonomik veriler endekslerdeki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelere rağmen endeksler pozitif bir seyir izledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kazançla 4.423,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 artışla 14.761,3 puana yükseldi.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,80 artarak 35.116,40 puana çıktı.

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