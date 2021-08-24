New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 35.366,26 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 4.486,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.019,8 puana yükseldi. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesinin aşılama oranını artırabileceği ve ekonomik toparlanmaya yardımcı olabileceğine dair beklentiler güne yükselişle başlayan endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de aşılanan kişilerin sayısının artmasıyla ABD'nin Kovid-19'u gelecek yılın başlarında kontrol altına alabileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında olduğunu, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını belirtti.