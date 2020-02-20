New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

24 dakika önce

New York borsasında endeksler çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsasında endeksler çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,4 artışla 29.348,03 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 kazançla 3.386 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,87'lik yükselişle 9.817,18 puana çıktı.

Endekslerin yükselmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka sayısındaki artışın hız kaybetmesi etkili oldu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasınca (Fed), 28-29 Ocak'ta düzenlenen ve politika faizinin yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları da yayımlandı.

Söz konusu tutanaklarda, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyali verildi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,1 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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