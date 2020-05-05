New York borsası yükselişle kapandı

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 14,4 artışla 31,12 dolardan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına yönelik gelişmeler, piyasalardaki iyimserliği artırdı.

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