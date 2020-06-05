New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, beklenmedik bir şekilde iyi gelen istihdam verisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsası, beklenmedik bir şekilde iyi gelen istihdam verisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,15 artışla 27.110,98 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,54 kazançla 3.191,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 yükselişle 9.814,08 puana çıktı.

Endekslerdeki yükselişte, mayıs ayında beklenmedik bir şekilde artış gösteren istihdam verisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonominin normalleşmeye başladığına dair artan iyimserlik etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, mayısta 2,5 milyon kişi arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta 8 milyon kişi azalması yönündeydi.

Ayrıca ülkedeki işsizlik oranı da aynı dönemde beklentilerin aksine yüzde 13,3'e geriledi. İşsizlik oranının bu dönemde yüzde 19,7'ye çıkacağı tahmin ediliyordu.

Tarım dışı istihdam verisinin mayıs ayında iyi gelmesinde, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlanması ve ekonomik faaliyetin sınırlı bir şekilde normale dönmesi belirleyici oldu.

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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