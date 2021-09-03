New York borsası zayıf gelen istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

Analistler, istihdam artışının ağustosta keskin bir şekilde yavaşladığını, Kovid-19 salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin arttığını belirtti.

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 235 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşirken, işsizlik oranı beklentiler dahilinde yüzde 5,2'ye düştü.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklenenden fazla azalması sonrası dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, zayıf gelen istihdam verisi sonrası bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalarak 4.529,8 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 15.318,4 puan oldu.

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